Ilımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Rejim hedeflerine yönelik karadan ilerlemeye başlayan muhalifler, rejime ait 6 tank, 3 14,5 mm'lik top, 3 antitank rampası, 1 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.