Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

Başkent İslamabad'da TRTHaber'e özel röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını tüm gücüyle desteklediğini söyledi.

Kureyşi, "Biz Türkiye’nin bölgede gerçekleştirdiği tüm operasyonların haklı nedenlere dayandığına inanıyoruz" dedi.

"Operasyonlar hukuka uygun"

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının haklı nedenlere dayanan, uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Kureyşi, "Türkiye'nin bu saldırılara karşı tüm operasyonları ve bölgedeki insani yardım çalışmaları tamamen haklı nedenlere dayanan uluslararası anlaşmalara uygun yapıdadır. Türkiye'nin sonuna kadar yanındayız. Tıpkı Türkiye’nin de hep bizimle olup bizi desteklediği gibi." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, rejimin İdlib'deki alçak saldırısını kınadı ve şehit düşen Türk askerleri için de başsağlığı diledi.