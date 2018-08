Duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

SKY News'in haberine göre ABD’de, Yargıç John Russo, 30 dakikalık duruşma boyunca 12 kez söz verilmeden konuştuğu için uyardığı sanık mahkum Franklyn Williams'ın ağzının bantlanması talimatını verdi.

Yargıç Russo, daha önce silahlı soygun suçundan mahkum olan ve hakkındaki başka suçlamalarla ilgili davada duruşmaya getirilen 32 yaşındaki Williams'a, aralıksız konuşmasından dolayı sık sık müdahale etti, avukatların konuşmasına müsaade etmesini istedi.

Sürekli sözünü kesen mahkumun, uyarılarına rağmen susmamakta ısrar etmesi üzerine yargıç, mahkeme salonundaki görevlilere Williams'ın ağzını bantlamaları talimatını verdi.

a judge in #Cleveland, Ohio just did this in 2018 in the USA. I’m enraged. no living creature deserves to have their mouth taped shut. this judge should lose his seat on the court immediately. #BlackLivesMatter⁠ ⁠ pic.twitter.com/8rzlzvRSeu