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Eğitim
TRT Haber 29.04.2024 15:09

'Filistin' yeni müfredat taslağında

Milli Eğitim Bakanlığı, milli bilinci yüksek bireyler yetiştirilmesini amaçlayan yeni müfredatta birçok ekleme ve güncellemeye gidiyor. Filistin'de yaşanan insanlık dramından, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine, Kıbrıs'a kadar pek çok önemli konu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan müfredat taslağında geniş yer alıyor.

'Filistin' yeni müfredat taslağında

Yeni müfredatta, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine güncel gelişmeler doğrultusunda önemli eklemeler ve güncellemeler yapıldı.

Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel konulara geniş yer verildi. Filistin'de yaşanan gelişmeler müfredatta geniş yer buldu. Daha önce 'Siyonizm Sorunu' olarak ele alınan konu, 'Siyonist hareketler, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi' şeklinde genişletildi.

Güncel konular müfredat taslağında

'Pontus Meselesi, Ermeni Sorunu' başlıkları 'Asılsız Pontus İddiaları, Asılsız Ermeni İddiaları” şeklinde değiştirildi.

Taslakta, “Dağlık Karabağ Sorunu”, “Türkiye’nin deniz jeopolitiği”, “sığınmacı sorunu” gibi konular da güncellenerek yer aldı.

Terörle mücadele müfredatta

Yeni müfredat taslağında, öğretmenlerden "Kıbrıs'taki Türklerin uğradığı haksızlıklar" ile ilgili rapor hazırlamaları istenebilecek. Öğrencilerden, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatlar hakkında araştırma yapmaları ve verilen mücadelenin Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durmaları istenecek. Öğrenciler ders kapsamında bir de “Şehit Diplomatlar Albümü” oluşturacak.

PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri üzerinden milli güvenliği tehdit eden unsurların ve terörle mücadelenin Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durulacak.

Öğrenciler, girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin faaliyetleri ve diplomasi çabalarını yakından tanıma imkanı da bulacak. 

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Filistin Devleti Milli Eğitim Bakanlığı
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