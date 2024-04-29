Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 29.04.2024 11:46

YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular, 13 Mayıs Pazartesi'ye kadar yapılabilecek. Ödüller "bireysel", "kurumsal", "özel alan" ve "özel" olmak üzere dört başlık altında 12 kategoride verilecek.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulunca 2017'den bu yana verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri için bu yılki başvuru süreci başladı.

Başvurular bugünden itibaren 13 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek. 2024 YÖK Üstün Başarı Ödülleri "bireysel", "kurumsal", "özel alan" ve "özel" olmak üzere dört ana başlık altında 12 kategoride verilecek.

Bireysel Ödüller başlığı altında Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere dört kategoride Yılın Doktora Tezi Ödülü verilecek. Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu ödüller ile hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Kurumsal Ödüller başlığında ise Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal Sorumluluk, Uluslararası İşbirliği, Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere beş ayrı kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumlarınca yapılacak. Ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Özel Alan Ödülleri, Milli Yenilik Ödülü ve Bilim Diplomasisi Ödülü kategorilerinde verilecek. Başvurular çalışmanın sahibi öğretim elemanı tarafından yapılacak. Başvurusu yapılacak çalışmaların, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olması gerekiyor. Bu kategoride verilecek ödüllerle yükseköğretim ve ülke çıkarları için öncelikli görülen milli yenilik ve bilim diplomasisi alanında öğretim elemanlarının yaptığı çalışmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Özel Ödül ise İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü olarak yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödülle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
YÖK
Sıradaki Haber
'Teknoloji bağımlılığı' ile 'siber zorbalık' konuları yeni müfredatta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
12:56
7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor
12:57
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
12:43
Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:39
Uzmanlar, Fed'in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklemiyor
12:36
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
FOTO FOKUS
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ