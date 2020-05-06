Avrupa Güney Gözlemevi'nde (ESO) görevli gök bilimciler, Dünya'dan sadece bin ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfettiklerini açıkladı.

Kara delik Telescopium takımyıldızında HR 6819 adlı bir sistemde bulundu.

Güneşimizin dört katı üzerinde kütleye sahip kara deliğin şimdiye kadar Dünya'ya en yakın kara delik olduğu açıklandı.

Avrupa Güney Gözlemevi'nde (ESO) emeritus gök bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı Dietrich Baade “Bu kara deliğin ayırt edici özelliği, gerçekten siyah olması. Bildiğimiz diğer tüm kara delikler Samanyolu'nda ve sadece iki düzine var. X-ışınlarında çok parlak parlıyor.” dedi.

Baade, diğer karadeliklerin her birinin onları gazla besleyen bir yıldıza sahip olduğunu söyledi.

Ancak, bu yeni keşfedilen kara delik ve onun yakın yıldızı için geçerli görünmüyor.

“Bu yıldız çok büyük değil, çok fazla gaz kaybediyor ve bu nedenle kara delik açlıktan ölüyor ve bu da onu çok karanlık yapıyor.”

Kara delikler konusunda uzman olan Dr. Ziri Younsi ise, “Dünyaya bu kadar yakın bir kara delik bulunması dikkat çekici. Diğer kara delikler Dünya'dan yaklaşık 25 bin ışık yılı uzaklıkta. Bu yeni çalışma, gökadamızda gizlenen tüm yıldız kütleli kara delik popülasyonunun heyecan verici olasılığını ırtaya çıkarıyor." dedi.