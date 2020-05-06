Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Grand Cape Mount eyaletine bağlı Masaakpaoh, Bangoma ve Tewor bölgelerinde meydana gelen toprak kaymaları altın madenlerinde göçüğe neden oldu.

Masaakpaoh ve Bangoma bölgelerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yetkililer, bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.