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Nijer'de kum fırtınası ilginç görüntüler oluşturdu
Afrika ülkesi Nijer'de kum fırtınası meydana geldi. Rüzgar, kumu gökyüzüne taşıdı. O sıra dışı anlar cep telefonları ile görüntülendi.
Afrika ülkesi Nijer, kum fırtınasına teslim oldu.
Başkent Niemay'da meydana gelen fırtına, görenleri şaşırttı. Kum fırtınası hafta başında tüm kenti kapladı.
Rüzgar, kum tanelerini gökyüzüne taşıdı. Adeta kumdan devasa bir duvar oluşturdu.
O anları bölgede yaşayanlar görüntüledi.
Kuzey Afrika'da yılın bu döneminde yaşanan kuraklık sebebiyle sık sık kum fırtınası meydana geliyor.
Etiketler: Nijer kum fırtınasıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:24
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