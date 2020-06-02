Dünya'nın manyetik alanındaki Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen zayıf bir nokta 1970'den beri büyüyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uydularından gelen yeni verilere göre, Güney Amerika'dan Afrika'ya uzanan gizemli bir anomali yayılıyor.

Anomalinin nedenini anlayamayan bilim insanları Afrika kıyılarının üzerinde ikinci bir anomali noktasının oluştuğundan şüpheleniyor.

Erimiş metal çekirdeğinin dinamo hareketi ile üretilen Dünya'nın manyetik alanı, gezegeni güneş ve kozmik radyasyonun tam etkisinden koruyor.

ESA'ya göre, son iki yüzyıl boyunca, küresel manyetik alan küresel ortalama gücünün yüzde 9'unu kaybetti.

Bu sorun uyduların teknik arızalar yaşamasına da neden oluyor.

Ajans çalışanları, çok sayıda uydudan aldığı verileri kullanarak sorunun yer altında yer değişiren büyük kütlelerden mi, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını çözmeye çalışıyor.