Dünyada denizden ilk kez petrol bundan tam 70 yıl önce Azerbaycan'dan çıkarıldı.

Neft Taşları, Azerbaycanlı efsanevi jeoloji mühendisi Ağakurban Aliyev tarafından keşfedildi.

İlk keşif kuyusu 24 Haziran 1949'da kazılmaya başlandı ve aynı yıl 7 Kasım'da sondaj başarıyla sonuçlanarak yatağın işletilmesine geçildi.

İlk olarak 7 adet eski gemi batırılarak sondaj ve petrolcülerin barınması için ortam sağlandı, daha sonra "yedi gemi adası" olarak ünlenen bu alan, açık denizde yapay adaya dönüştü.

186 milyon ton petrol çıkarıldı

Neft Taşları adı verilen kasaba başkent Bakü'nün 110 km dışarısında bulunuyor.

1949 yılında kurulan kentte bugüne kadar 2 bin 586 kuyu kazıldı ve 70 yılda 186 milyon ton petrol ile 14 milyar metre küpün üzerinde gaz çıkarıldı.

Neft taşlarında çıkarılan petrol ilk olarak tanker ve borular aracılığı ile sahil terminaline taşınıyor. Ardından 1.768 km uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Akdeniz üzerinden dünya pazarına taşınıyor.

Kasabanın 4 bin 500 kişilik nüfusunu petrol arama tarama ve çıkarma işlerinde görev yapan işçiler oluşturuyor ve 7 günlük vardiya sistemi ile çalışıyorlar.

Kasabada yaşamlarını sürdüren işçilerin 24 saat hizmet alabileceği marketler, sağlık ocakları teknik okullar ve vakit geçirecekleri merkezler de düşünülmüş.

Yılda 1 milyon ton petrol çıkarılan sahadan en az 20 yıl daha istifade edilmesi planlanıyor.

Neft Taşları, Hollywood film endüstrisinin de ilgisinden kaçmadı. James Bond serisinin 1999'da gösterime giren The "World Is Not Enough" filminin bazı bölümleri Neft Taşları'nda çekildi.

