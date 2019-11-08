ABD'de polis,herhangi bir tehdit olmasa dahi şüphelilere ateş etmekte tereddüt etmiyor. Sık sık yaşanan bu polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez de, Phoenix kentinde geçen temmuz ayında yaşanan bir olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ihbar üzerine hareket geçen bir grup polis, bir daireye giriyor.

Polislerden biri 1 yaşındaki bebeğini kucağında tutan adama arka arkaya şok tabancası ile ateş ediyor.

Adam acı içinde yere yığılıyor.

Olayı mahkemeye taşıyan bir hukuk firması, polislerin arama izni olmadan daireye girdiğini duyurdu.

Polis ise olay sırasında çocuğun zarar görmediğini açıkladı.

Kaynak: Reuters