Dünya
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü08 Kasım 2019 Cuma 09:24 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:26
İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
[iran, deprem]
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi.
Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
İran devlet televizyonu, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıklandı.
Depremin Gilan, Zencan, Erdebil ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildiği ve hasara yol açtığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: iran deprem doğu azerbaycan