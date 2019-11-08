Dünya
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi08 Kasım 2019 Cuma 09:28 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:33
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla bölücü terör örgütü PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Irak metina terör operasyonu hava harekatı