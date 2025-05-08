Dünyanın en zengin yüzde 10'u, küresel ısınmanın üçte ikisinden sorumlu

Çalışmanın baş yazarı, ETH Zürih'ten bilim insanı Sarah Schoengart, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Zengin bireylerin karbon ayak izlerini, gerçek dünyadaki iklim etkileriyle doğrudan ilişkilendiriyoruz" dedi.

Örneğin, küresel ortalamaya kıyasla, en zengin yüzde bir, yüzyılda bir meydana gelen sıcak hava dalgalarına 26 kat daha fazla katkı sağlarken, Amazon'daki kuraklıklara ise 17 kat daha fazla katkı sağladı.

Bulgular, Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.

Zenginlerin karbon Emisyonları Küresel Sıcaklıkları Artırdı

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zengin yüzde 10’un emisyonları, küresel karbon kirliliğinin neredeyse yarısından sorumlu olup, aşırı sıcaklıkların iki ila üç kat artmasına yol açtı.

Fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşma, son 30 yıl içinde Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığını 1,3 derece artırdı.

Schoengart ve meslektaşları, ekonomik verileri ve iklim simülasyonlarını birleştirerek, farklı gelir gruplarının emisyonlarını izledi ve bunların iklim kaynaklı aşırı hava olayları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Yatırımların rolü vurgulandı

Araştırmacılar, sadece kişisel tüketim ve yaşam tarzı değil, aynı zamanda finansal yatırımlar yoluyla yapılan emisyonların da önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü'nden (IIASA) Carl-Friedrich Schleussner, "İklim eylemleri, toplumun en zengin üyelerinin aşırı sorumluluklarını ele almazsa, gelecekteki zararı azaltmak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan birini gözden kaçırma riski taşır" dedi.

Zenginlere yönelik vergi ve yatırım düzenlemeleri

Schleussner, sermaye sahiplerinin, zenginlere yönelik servet ve karbon yoğun yatırımlara yönelik artan vergilerle sorumlu tutulabileceğini belirtti.

Önceki araştırmalar, varlıkla ilişkili emisyonların, düşük gelirli bireyleri daha fazla etkileyen geniş çaplı karbon vergilerine kıyasla daha adil olduğunu göstermiştir.

Son zamanlarda süper zenginlere ve çok uluslu şirketlere yönelik artan vergiler çoğunlukla tıkanmış durumda.

Brezilya, 2023 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yaparken, 1 milyar dolardan fazla varlığı olan bireyler için net servetlerinin yüzde 2’si oranında bir vergi önerdi.

G20 liderleri, "ultra yüksek net servetli bireylerin etkili şekilde vergilendirilmesi için işbirliği yapma" konusunda anlaşsalar da, bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilememiştir.

Dünyanın en zengin yüzde 1'inin serveti

Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin milyarderlerinin neredeyse üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.

Bu sayı, Çin, Hindistan ve Almanya'dakilerden daha fazladır.

Yoksullukla Mücadele Derneği Oxfam, son on yılda zengin yüzde birin 42 trilyon dolar yeni servet kazandığını belirtmektedir.

Bu oran, en zengin yüzde birinin toplamda, en düşük yüzde 95’in servetinden daha fazla olduğuna işaret etmektedir.