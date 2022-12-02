İngiltere merkezli The Economist dergisi Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı.

172 kentin incelendiği raporda, şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ve enerji bedelleri baz alındı. 400'den fazla fiyat ile 200'ün üzerinde ürün ve hizmet karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, dünyanın büyük kentlerinde yaşam maliyetleri bu yıl ortalama yüzde 8,1 arttı. Bu yükselişte Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgını sonrasında bozulan tedarik zincirinin büyük rol oynadığı belirtildi.

Listede ilk kez New York birinci sırada

ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanmasının bu artışa neden olduğu kaydedildi.

New York ve Singapur bu yıl dünyanın en pahalı şehirleri oldu.

Geçen yılın birincisi Tel Aviv ise üçüncülüğe geriledi.

Moskova 37'inci, St. Petersburg ise 73'üncü sırasında yer aldı.

Araştırmaya Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil edilmedi.