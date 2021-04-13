Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Guinness Rekorlar Kitabı’na "Dünyanın en büyük tavşanı" olarak giren "Darius" kaçırıldı. Sahibi, Darius'u bulana 1000 sterlin ödül vereceğini açıkladı.
İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards’a ait tavşan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı.
Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na "dünyanın en büyük tavşanı" olarak girmişti.
Darius'u bulana bin sterlin ödül
Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius’u bulup getirene 1000 sterlin vereceğini duyurdu.
Polis, "Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
Edwards ve Darius’un fotoğrafı ise Damien McFadden’in objektifine yansıdı.
Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı İngiltere
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