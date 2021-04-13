Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Ankara'da bir araya gelecek. İki ülke arasındaki gelişmeler bakan düzeyinde ele alınacak. Liderler arasında bir görüşme için de zemin aranacak.

Doğu Akdeniz'den mülteci krizine, iki ülke arasındaki istişari görüşmelerden NATO'daki teknik toplantılara ikili ve bölgesel tüm başlıklar masada olacak.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi masada olacak

İki bakanın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ege sorunu masaya yatırılacak.

Kıbrıs meselesine yönelik çözüm arayışları ve müzakerelere ilişkin detaylar ele alınacak.

Yunanistan'ın mültecilere yönelik uluslararası hukuka aykırı uygulamalarından duyulan rahatsızlık dile getirilecek.

FETÖ ve PKK rahatsızlığı iletilecek

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele olacak. Atina yönetiminin FETÖ ve PKK terör örgütlerine verdiği destekten duyulan rahatsızlık ilk ağızdan iletilecek.

Dendias'ın Ankara ziyareti öncesi İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşmesi bekleniyor.