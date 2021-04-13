Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, Bartolo ile aynı zamanda Türk firmalarının Malta’daki yatırımları ve İş Konseyi'nin toplanması hususu ile sağlık alanı dahil, iş birliği imkanlarını görüştüklerini anlattı. Mevkidaşını haziran ayında düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.