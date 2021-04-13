Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Koca, Türkiye'de yaşanılan üçüncü pikte vaka sayısının daha yoğun olduğunu ama ağır hasta sayısının daha önceki pike göre aynı oranda artmadığının görüldüğünü söyledi.

Şu dönemde sağlık altyapısı açısından ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Koca, "Toplamda yatan hastalar içinde yatak doluluk oranlarımızın şu an yüzde 56,3 olduğunu söylemek istiyorum. Yani toplam 247 bin yatağımız içinde doluluk oranı yüzde 56,3. Özellikle yatak, servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Erişkin yoğun bakımın son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "47 bin yoğun bakımımızın 32 bini erişkin yoğun bakım olarak kullanılan yatağımız. Yoğun bakımlar içindeki doluluk oranımızda erişkin yoğun bakımını özellikle vermek istiyorum, yüzde 71,3. Yani bu çerçeveden bakıldığında yüzde 30'a yakın kapasitemizin olduğunu, bunun da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

6 ilde doluluk yüzde 80'in üzerinde

Bunun genel ortalama olduğunu, bazı illerde birtakım sorunlar yaşandığını anlatan Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında olduğunu söyledi.

Erişkin yoğun bakım anlamında ortalama doluluğun yüzde 71,3 olduğu bilgisini paylaşan Koca, şu anda bir sorun olmadığını, bunu yakinen takip ettiklerini, kapasiteyi artırma gayreti içinde oldujlarını ve elektif vakaları da halen yapmaya devam ettiklerini belirtti

Koca, "Biz bir önceki pikte, kasım-aralık pikinde elektif vakaları ötelemiştik. Şu an elektif vakalar halen yapıldığı dönemde olan yoğun bakım doluluk oranı. Eğer bu anlamda önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elektif vakalarla ve genel bir düzenlemeyle COVID için ayrılmış yoğun bakım yatak sayımızı giderek arttırarak bu sorunu daha kolay yönetebileceğimizi söyleyebilirim. Yani şu an bir ciddi sorun olmadığını söylemek istiyorum." dedi.