Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Air Canada'ya sağlanacak toplam 4,7 milyar dolar değerindeki finansal yardımın 3,2 milyar dolarının kredi ve 398 milyon dolarının hisse satışı şeklinde yapılacağını söyledi.

Aynı zamanda Kanada Maliye Bakanı olarak görev yapan Freeland, Air Canada şirketinin daha fazla iş kaybı olmayacağını garanti ettiğini vurguladı.

Müşterilere para iadesi teklifi

Freeland, diğer Kanada havayollarıyla da ihtiyaçlarını belirlemek için görüşmeler yapıldığını sözlerine ekledi.

Finansal destek paketinin parçası olarak Air Canada'nın müşteri iadeleri, bölgesel topluluklara hizmet, sağlanan fon kullanımına ilişkin kısıtlamalar, istihdam ve sermaye harcamaları ile ilgili bir dizi taahhütnameyi kabul ettiği belirtildi.

Finansal destek karşılığında, havayolu şirketi tarafından, iade hakkı bulunmayan bilet satın alan ancak Şubat 2020’den beri salgın nedeniyle seyahat etmeyen müşterilere para iadesi teklif edileceği söylendi.

Air Canada'nın üç aylık zararı 1 milyar doları geçti

Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde COVID-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi COVID-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.