Rusya'nın, Ukrayna'nın kuzeyinde, Kırım'da ve Donbas'ta asker konuşlandırdığını belirten Kuleba, "2014’teki hatayı tekrarlamamak için buradayız. Rusya'nın askeri saldırısının maliyeti ağır olacak. Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar ve savunma kapasitemizi arttıracak adımlar faydalı olur” dedi.

"Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için tüm adımlar atılacak"

NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan'a destek sözü verdiğine dikkat çeken Kuleba ‘tam egemenlinlik’ vurgusu yaptı:



“Rusya Ukrayna'yı ikiye bölmek istiyor. Rusya'nın sadece yeni saldırıda bulunmaması için değil, işgal ettiği topraklardan çekilmesi için gerekli tüm adımları atacak ve tam egemenliğimizi temin edeceğiz.”

