Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 12:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avusturya Sağlık Bakanı istifa etti
[Fotoğraf: DHA]
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle gözyaşları içinde istifa ettiğini açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle COVID-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.
İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi.
Etiketler: Koronavirüs İstifa Haberleri
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