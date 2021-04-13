Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle gözyaşları içinde istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle COVID-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi.