Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 08.05.2025 13:27

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi gümrük vergileriyle sarsıldı

Dünyanın en fazla satış yapan otomobil üreticisi Toyota, 2025-2026 mali yılı için kâr tahminini yüzde 21 düşürdü. Şirketin bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin etkisinin artması ve Japon yeni'nin değer kazanmasıyla birlikte geldi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi gümrük vergileriyle sarsıldı

Toyota, Mart 2026'ya kadar olan dönemde faaliyet kârının 3,8 trilyon yen (yaklaşık 26 milyar dolar) olmasını bekliyor.

Bu rakam, bir önceki mali yılda kaydedilen 4,8 trilyon yene göre belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Ancak tahmin, LSEG tarafından yapılan analist anketindeki ortalama beklenti olan 4,75 trilyon yen seviyesine yakın.

ABD pazarı en büyük risklerden biri

Toyota, ABD’ye yapılan ihracatın gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, bu politikaların genel tüketici güvenini de zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Şirket yetkilileri, sunumlarında düşen kâr beklentisinin başlıca nedenleri arasında güçlenen Japon yeni, artan hammadde fiyatları ve ticaret politikaları olduğunu vurguladı.

Toyota, ABD’de üretim kapasitesini genişletmeye karar verirse, yüksek işçilik maliyetleri ve yatırım harcamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Çin’de rekabet artıyor

Toyota’nın Çin’deki satışları diğer Japon markalarına göre daha az düşüş gösterse de, dünyanın en büyük otomobil pazarında Çinli üreticilerin artan rekabeti karşısında şirketin satışlarını istikrarlı tutmakta zorlandığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gümrük Vergisi
Sıradaki Haber
ABD'nin 28 büyük şehri batıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Türkiye'nin ilk açık hava müzesi UNESCO'da
13:48
Vatikan'da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamada papa seçilemedi
13:25
ABD'nin 28 büyük şehri batıyor
13:47
NATO tarihinde ilk: Türk general güvenlik direktörü seçildi
13:00
Papa bugün de seçilemedi
12:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka alanında girişim sermayesi fonu kuracağız
Maasailer, kültürel miraslarını Sekenani’de yaşatıyor
Maasailer, kültürel miraslarını Sekenani’de yaşatıyor
FOTO FOKUS
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
Başıboş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ