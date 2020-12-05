BBC’de yer alan habere göre, bir A400 nakliye uçağı, A68a adlı dünyanın en büyük buz dağının giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek için bölgede alçak uçuş yaptı.

Nakliye uçağı buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntüledi.

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ederken, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu görüldü.

Son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a’nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığı görüldü. Buz dağından ayrılan bu parçaların, deniz yolu taşımacılığı güvenliği için izlenmesine karar verildi.

A68a buz dağı, 2017’de Antartika’daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsü 6 bin kilometrekareyken, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.