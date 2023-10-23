Dünyanın dört bir yanında İsrail'e karşı protestolar düzenleniyor

Avrupa'dan Asya'ya, dünyanın her yerinden pek çok kişi yaşadıkları ülkelerin önemli meydanlarında bir araya gelerek, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.

Avrupa ülkelerinde büyük protestolar düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da pazar günü bir araya gelen binlerce kişi, Filistin bayrakları açarak İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

[Saraybosna | Fotoğraf: AA]

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın her zaman doğru tarafta yer aldığını ve kuşatmanın ne anlama geldiğini 1992-1995'teki savaştan çok iyi bildiklerini belirtti.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde pazar günü bir araya gelen yüzlerce gösterici, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Filistin bayrağı açan göstericiler, "Filistin'in yanında olmak için Müslüman olmak zorunda değilsin, insan ol yeter!" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, pazar günü Filistin'e destek vermek amacıyla Binnenrotte Meydanı'nda bir araya geldi.

[Rotterdam | Fotoğraf: AA]

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 10 bin kişi, "Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur" pankartını taşıdı, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te pazar günü bir araya gelen 30 binden fazla kişi İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısında bulundu.

"Yaşasın Filistin", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları atan göstericiler, "Şu anda çocuklar ölüyor", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'nda pazar günü gerçekleştirilen gösteriye, Sırbistan'da yaşayan Filistinliler ve yerel halk katıldı.

Göstericiler, "Filistin'deki soykırımı sona erdirin", "Filistin'e özgürlük" ve "Çocuklar uyurken susmalı, öldürülürken değil" yazılı pankart ve dövizler de taşıdı.

[Belgrad | Fotoğraf: AA]

Almanya'nın Köln kentinde pazar günü Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin için Dayanışma" temasıyla düzenlenen gösteriye, çeşitli Müslüman ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler de katıldı.

Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

[Köln | Fotoğraf: AA]

İsveç'in başkenti Stockholm'de, pazar günü İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Filistin yanlısı gösterici bir araya geldi.

Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

[Stockholm | Fotoğraf: AA]

Latin Amerika ülkelerinde pek çok gösteri düzenlendi

Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya, Venezuela, Peru ve Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'na, Filistin bayraklarıyla yürüyen onlarca kişi, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Peru'da Başkent Lima'nın en büyük caddesinde yürüyüş düzenleyen Perulular ve bu ülkede yaşayan Arap asıllı vatandaşlar, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının "derhal" durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

[Lima | Fotoğraf: AA]

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, Filistin'e destek gösterisinde bulunurken, İsrail'i de kınadı.

Göstericiler, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için mum yaktı. Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları taşındı.

Venezuela'da başkent Karakas'daki Kongre binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını kınadı.

Büyük Filistin bayrakları açan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları attı.

Diğer ülkeler

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği önünde pazar günü düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ABD Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi yönünde sloganlar atıldı.

Filistin'e destek vermek isteyen Tunuslular, "Tunus (İsrail ile) Normalleşmeyle Mücadele Birliği"nin çağrısı üzerine başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Göstericiler, "ABD Büyükelçisi sınır dışı edilsin", "ABD ile Fransa Siyonistlerin ortağı", "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız" sloganları attı.

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde ülkede faaliyet gösteren İslami Kuruluşlar Konferansı (CIO) derneğinin çağrısıyla pazar günü bir araya gelen yaklaşık 50 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19’u Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 23 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.