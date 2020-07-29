Dünya genelinde virüs nedeniyle 656 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, dünyada tedavisi süren 5 milyon 752 bin 924 aktif vaka bulunuyor.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.

Peru, Ekvador ve Guatemala'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 194 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 612'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 288 artışla 395 bin 5'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 276 bin 452 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte COVID-19'dan ölenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 584'e, vaka sayısı ise 1118 artarak 82 bin 279'a yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1782'ye, vaka sayısı 1142 artarak 46 bin 451'e ulaştı.

Gana'da son 24 saatte 782 yeni vaka

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 COVID-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 782 artarak 34 bin 406'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 617 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 30 bin 621'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 168 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 2 günde virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 877 bini aştı, 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 65 bini geçti

İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 65 bini geçerken, can kaybı da 486'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 3165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 486'ya ulaştığı, vaka sayısının da 65 bin 791'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 316'sının durumunun ağır olduğu, toplam 32 bin 157 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki COVID-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.