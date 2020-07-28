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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 659 artarak 150 bin 515'e ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 534 artarak 4 milyon 435 bin 113'e ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.
Ülkede COVID-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 137 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 20 bini geçti.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 467 bine yakın vakayla California, "COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.
California'yı 440 binden fazla vakayla New York ve 433 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.
Etiketler: amerika'da koronavirüs abd'de koronavirüsSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:12
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