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Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 10 ölü, 13 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Gana Trafik ve Ulaşım Departmanı Obuasi Koordinatörü Joseph Okrah, yerel basına yaptığı açıklamada, Obuasi-Dunkwa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını aktardı.
Okrah, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Okrah, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Okrah, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Etiketler: Gana yolcu otobüsü trafik KazasıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 03:08
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