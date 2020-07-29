Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.