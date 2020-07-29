Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.
Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti.
Saldırıda 2 askerin de yaralandığı belirtildi.
Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.
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