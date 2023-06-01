Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri devam ediyor

Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayarak, "Gambiya halkı adına size (Erdoğan'a) başarılı bir dönem diliyorum." ifadesini kullandı.

Liberya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Liberya hükümeti ve halkı adına, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Weah, "Türkiye'nin dirayetli ve ileri görüşlü seçilmiş Cumhurbaşkanı'na olan güvenimi ifade eder, barış, birlik ve refahın getirdiği huzurla görevine devam etmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı. Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği, Mayardit'in tebrik mektubunu Dışişleri Bakanlığına iletti.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki de gönderdiği tebrik mesajında, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınma ve ilerlemesini, Eritre ile Türkiye arasındaki ikili işbirliği bağlarını geliştireceğine olan güvenini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısını kutladı ve yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden seçilmesini kutladı ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, telefonla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla kutladı ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Görüşmede bölgesel konular da değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ve Çekya Başbakanı Petr Fiala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayanlar arasındaydı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’a tebrik mesajı iletmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Fas Kralı 6. Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) KDP lideri Mesut Barzani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletenler arasındaydı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Şili Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları yazılı açıklamalar ile Erdoğan'ı kutladı.

Daha önce tebrik mesajları ileten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.