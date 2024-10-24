Dünyada yalnızlık salgını yayılıyor: Seul, 327 milyon dolar harcayacak

Hareketli başkent Seul’de, şehir yetkilileri bu hafta, “kimsenin yalnız olmadığı bir şehir yaratmak” amacıyla önümüzdeki beş yıl boyunca 451.3 milyar won (yaklaşık 327 milyon dolar) harcayacaklarını duyurdular.

Yeni girişimleri arasında 24/7 hizmet veren yalnızlık danışmanları, çevrimiçi danışmanlık platformları ve yüz yüze ziyaretler ile danışmanlık gibi takip önlemleri yer alıyor.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, bir basın bülteninde, “Yalnızlık ve izolasyon sadece bireysel sorunlar değil, toplumun birlikte çözmesi gereken bir görevdir” dedi. Şehir, yalnız insanlara yardımcı olmak için “tüm belediyecilik kapasitemizi seferber edeceğiz” diye ekledi.

"Yalnızlık şu anda önemli bir sosyal sorun"

Güney Kore’nin yalnız ölümlerinin sayısı, 2011’de 682’den 2015’te 1,245’e yükselmiş durumda.

Şehir ayrıca genişletilmiş psikolojik hizmetler, yeşil alanlar, orta yaşlı ve yaşlı sakinler için besleyici yemek planları, yardıma ihtiyaç duyan yalnız sakinleri belirlemek için özel bir “arama sistemi” ve insanları dışarı çıkmaya ve diğerleriyle bağlantı kurmaya teşvik edecek aktiviteler de planlıyor.

Uzmanlar bu önlemleri memnuniyetle karşılasa da, daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtiyor. An Soo-jung, Myongji Üniversitesi’nden bir psikoloji profesörü, “Yalnızlık şu anda önemli bir sosyal sorun, bu nedenle bunu ele almak için çaba veya politikalar kesinlikle gereklidir,” dedi ancak “bu önlemlerin ne kadar etkili bir şekilde uygulanacağına dair dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiğini” de vurguladı.

Yalnız ölümlerin sayısı geçen yıl 3,661’e yükseldi ve bu rakam 2022’de 3,559, 2021’de ise 3,378 idi. Yalnız ölümlerin büyük çoğunluğunun erkek olması ve 50'li ve 60'lı yaşlardaki erkeklerin bu grupta yarıdan fazlasını oluşturması, onları “yalnız ölme riski açısından özellikle savunmasız” hale getiriyor.

Güney Kore, yalnızlıkla mücadelede yalnız değil; Japonya’da “hikikomori” olgusunun ilk kez tanımlandığı 2021’de yalnızlık ve izolasyondan sorumlu bir Bakan atanmıştı.

2023 yılında, hükümet yalnızlığın önlenmesi ve yönetimi için kapsamlı bir plan geliştirdi.

An, yalnızlığın çözümünün sadece fiziksel bağlantıların artırılmasıyla sağlanıp sağlanamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu belirtirken, “Bu sorun, tek bir politika ile kolayca değiştirilebilecek bir şey değil,” dedi.