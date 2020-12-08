Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19), 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Birçok ülkede vaka ve can kayıpları rekor kırdı.

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle can kaybı 1 milyon 546 bini, vaka sayısı da 67 milyon 667 bini geçti. Virüs saptanan 46 milyon 793 bin kişi sağlığına kavuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 817 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 249'a çıktı.

COVID-19 vaka sayısı 3 bin 313 artışla 817 bin 878'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 611 bin 915 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 745 bin 750'si iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 285 bini geçti.

Arap dünyasında COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Ürdün Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan 60 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 980 kişide virüs tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 4 bin 589 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 166'ya, vaka sayısı 244 bin 69'a yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 192 bin 33 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 35 kişinin COVID-19'dan vefat ettiği, 327 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugüne dek toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 596'ya yükseldi, ülkedeki vaka sayısı 104 bin 329'a ulaştı, enfekte olanlardan 77 bin 798 kişi de iyileşti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 178 kişinin enfekte olduğunu, 218 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Vakaların 140 bin 86'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 494'e yükseldiği duyurulurken, 239 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bir kişi COVID-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 78'e yükseldi, bunlar içinde 1382 kişi ise iyileşti.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.