İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese’nin 10 günde bir yapılan ve bu akşam bakanlar kurulu öncesindeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Herhangi bir belirtisi bulunmayan İçişleri Bakanı, test sonucunun pozitif çıktığı haberini bakanlar kurulu sırasında aldı ve hemen ardından toplantıyı yarıda bıraktı.

Lamorgese hemen başbakanlıktan ayrılarak kendini tecrit etti.

Tüm bakanlar kurulu yeniden testten geçecek

67 yaşındaki Lamorgese, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin teknokrat isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.

Bu arada, İçişleri Bakanı Lamorgese'nin pozitif çıkmasının ardından bakanlar kurulu sırasında kendisine yakın oturan ve temaslı grubunda olabilecek Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede'nin de kendilerini tecrite aldıkları öğrenildi.

Ayrıca Lamorgese'nin COVID-19 pozitif olması sebebiyle tüm bakanlar kurulu üyeleri de bir kez daha testten geçirilecek.