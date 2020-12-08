ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, koronavirüs vaka artışına ilişkin açıklama yaptı.

Adams, "Bu dalga, yaşadığımız ilk dalgadan çok farklı. Bu gerçekten sağlık hizmetinin kapasitesiyle ilgili ve belli yerlerde hastaneler artık kaldıramaz durumda" dedi.

Bu nedenle COVID-19 aşılamasında önceliğin sağlık personelini de kapsayacağını belirten Adams, böylelikle sağlık bakım kapasitesini arttırmayı umduklarını kaydetti.

Adams, ülkedeki COVID-19 bağlantılı ölümlerin yüzde 40 ila 50'sinin bakım evlerinde ve yaşlı nüfus arasında gerçekleştiğinin de altını çizerek, "Bu virüsten ölme ihtimali olan insanlara öncelikle olarak aşı yapıldığından emin olacağız" diye konuştu.

Kimin öncelikli aşı olacağı konusunda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olacağına işaret eden Adams, yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşının da hazır olacağını vurguladı.