Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2023 11:26

Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu dünyadaki çocuk nüfusunun yaklaşık 6'da 1'ine denk gelen 333 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını açıkladı.

Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası, ortaklaşa hazırladıkları "Uluslararası Açlık Sınırına Göre Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuklar" isimli rapor yayımladı.

Günde 2,15 dolar sınırının altında yaşayan ve "aşırı yoksulluk içinde" olarak kabul edilen çocuk sayısının 2013'ten 2022'ye yüzde 13 azalarak 383 milyondan 333 milyona gerilediğine işaret edilen raporda, COVID-19 salgını nedeniyle hedeflenenden 30 milyon çocuk geride kalındığı belirtildi.

Raporda gelecek hafta New York'ta başlayacak BM Genel Kurul toplantılarında BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de ele alınacağına işaret edilerek bu hızda gidilirse 2030'a kadar çocuklarda yoksulluğun bitirilmesi hedefine ulaşılamayacağı kaydedildi.

Sahra Altı Afrika bölgesinin çocuk yoksulluğunda en büyük yükü taşıdığına işaret edilen raporda, dünyadaki "aşırı yoksulluk içindeki" çocukların yüzde 40'ının bu bölgede olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca bu bölgede 2013'te yüzde 54,8 olan çocuk yoksulluğu oranının da 2022'de yüzde 71,1'e çıktığına işaret edildi.

Raporda UNICEF ve Dünya Bankası, hükümetlere ve paydaşlara çocuk yoksulluğunu bitirmek için bu konuya öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
UNICEF Birleşmiş Milletler Afrika
Sıradaki Haber
Meksika parlamentosunda 'uzaylı cesetleri' açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Deprem bölgesinde topladığı mavi kapaklarla 250 engelliyi sevindirdi
12:29
Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle bazı evler ve yollar su altında kaldı
12:19
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya ile ilişkilerin öncelik olduğunu söyledi
12:51
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
12:07
Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu
12:00
Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında çözüldü
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ