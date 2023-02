Derinden iz bırakan ve yaraların sarılması uzun zaman alacak depremler için ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları ile STK’ların başlattığı yardım kampanyalarına, yabancı ünlülerden de destek geldi. Dünyaca ünlü isimler sosyal medya aracılığıyla, Türkiye ve Suriye için dayanışma mesajları paylaştı.

“Bazı şehirler tamamen yok oldu”

Spordan sanata dünyaca ünlü yıldızlardan deprem paylaşımları

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra’da başlatılan yardım kampanyasını yerinde ziyaret etti. Kraliyet üyeleri de depremi yaşayanlara destek için bireysel olarak bağışta bulunacaklarını söyledi.

İngiliz şarkıcı Yusuf İslam (Cat Stevens) ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda depremin ardından bir zamanlar evlerinde mutlu yaşayan çocuklar ile ailelerinin enkaz altında mücadele verdiğini ve bunun insanlık inanç imtihanı olduğunu söyledi. Stevens aynı zamanda Tanrı’nın merhametine olan inancın yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

As we see the unimaginable scenes of families and children struggling under the weight of buildings, buried in their once happy homes, it’s clear how this is a test of our humanity and our faith. We should never despair and never give up hope in the mercy of God. #Turkiye #Syria pic.twitter.com/UiwbLdgBWY — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) February 10, 2023

ABD’li oyuncu Angelina Jolie de Suriye ve Türkiye’deki depremlerde hayat kurtarmak için çalışan organizasyonlara bağış yaptığını, yardımların devam etmesi için herkesin bağış yapabileceğini söyleyerek dayanışma mesajı verdi.

ABD’li müzik grubu Metallica ise, 250 bin dolar bağışta bulunarak “Türkiye ve Suriye’de yaşanan yıkımın tarifi yok” dedi.

We’re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost... (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf — Metallica (@Metallica) February 14, 2023

İspanyol oyuncu Penelope Cruz da UNICEF’in depremden etkilenenler için başlattığı kampanyayı paylaşarak takipçilerine bağış çağrısında bulundu. İspanyol şarkıcı Enrique Igleasias da, “Türkiye ve Suriye şu anda gerçekten yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Lütfen sevginizi, desteğinizi ve yapabiliyorsanız bağışlarınızı gönderin” mesajıyla desteğini dile getirdi.

Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerde yıkım yaşayanlar için UNICEF’e bağış yapılması konusunda çağrıda bulunan bir diğer dünyaca ünlü isim de Kolombiyalı şarkıcı Shakira oldu.

ABD’li model Bella Hadid de, yaşanan depremlerin kendisini derinden sarstığını ve üzdüğünü söyleyerek kış şartlarının ve dondurucu soğuğun her şeyi daha da zorlaştırdığını anlattığı bir yazı paylaştı. Bağış çağrısında bulunan model Hadid, “Bu mükemmel ülkeler ve insanlar için kalbim çok ağır. Yakın gelecekte yapabileceklerimi araştırıyorum…” diye yazdı.

ABD’li model Gigi Hadid de Instagram profiline sabitlediği bağış kampanyasıyla depremden etkilenen herkes için destekte bulundu.

Arjantinli futbolcu Leo Messi, Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder gibi dünyaca ünlü isimler de bunların çok zor günler olduğunu söyleyerek dayanışma mesajı verdiler ve bağış yapmaları konusunda insanlara çağrıda bulundular.

İngiliz oyuncu Orlando Bloom da binlerce çocuk ve aileyi etkileyen depremlerin kalbini parçaladığını söylediği paylaşımında bağış için çağrıda bulunarak dayanışma mesajı verdi.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho depremden kurtulan bir kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak “Kırılgan yaşamlarımızda, her an başımıza gelebilecek beklenmedik şeyler olduğunu düşünürsek her yeni gün bir mucizedir” diye yazdı. Twitter hesabından da bağış linki paylaştı.

İspanyol oyuncu Antonio Banderas depremin meydana gelmesinden kısa süre sonra yaptığı paylaşımında Türkiye ve Suriye için dayanışma kucaklaşması mesajını vererek destekte bulundu.

ABD'li tasarımcı Thomas Jacob Hilfiger yaptığı paylaşımda “Türkiye ve Suriye için dua ediyorum” diye yazdı.

ABD’li oyuncu Jennifer Garner, hikayesinde yaptığı paylaşımla Türkiye ve Suriye’deki çocuklara yardım çağrısında bulundu. Oyuncu Garner bağış için başlatılan yardım kampanyasını Instagram profilinde sabitledi.

Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından bağış kampanyası linkini paylaşarak, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" dedi.

ABD’li şarkıcı Madonna dayanışma mesajını sosyal medyadan, “Sevgililer gününde herkes sevgiden bahsediyor. Tüm sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi bu büyük depremde inanılmaz kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye’ye gönderelim” notuyla paylaştı. Bazı şehirlerin tamamının yok olduğunu söyleyen Madonna, bağış yapmaları için insanlara çağrıda bulundu.

ABD'li komedyen Jimmy Fallon da sunduğu program The Tonight Show’u açarken, “UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar. Eğer yapabiliyorsanız bağışta bulunmak için UNICEF sayfasını ziyaret edin" dedi

Our heart goes out to everyone in Syria and Turkey right now. Help support the work @UNICEFUSA is doing to provide care and support for those impacted by the earthquakes: https://t.co/7HyGNlS9Bd pic.twitter.com/mrakuoMXjo — The Tonight Show (@FallonTonight) February 8, 2023

İspanyol şef Jose Andres, kurucusu olduğu World Central Kitchen ile depremzedeler için bağış topluyor. ABD’li oyuncu Drew Barrymore da şef Andres’ın videosunu paylaşarak, “Eğer imkanınız ve niyetiniz varsa buraya bağışta bulabilirsiniz” dedi.