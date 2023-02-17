Kuruluşun drone ve uydu görüntülerinden yola çıkarak derlediği verilere göre savaşın başladığı 24 Şubat'tan kasım sonuna kadarki dönemde, Kremlin ordusunun elindeki tank sayısı 2 bin 927'den 1800'e düştü. Bu, yaklaşık yüzde 38'lik bir kayba denk geliyor.

Ayrıca Rus birliklerinin, savaştan önce sahip olduğu önemli T-72B3, T-72B3M ve T-80 gibi tank modellerinin neredeyse yarısını kaybettiği ileri sürüldü.

IISS'in başkanı John Chipman, Rusya'nın savaşta "askeri ve siyasi bir başarısızlık sergilediğini" savunarak, söz konusu kayıplar ve sanayi üretiminin yavaşlaması nedeniyle, Kremlin'in bu açığı kapatmak için eski silah ve ekipmanları kullanmak zorunda kaldığını iddia etti.

Elinde kalanlarla da Ukrayna'ya karşı savaşabilir

Ancak ciddi kayıplara rağmen Rus ordusunun elinde Sovyet dönemine ait tank modellerinden 5 bin tane olduğu, bunların da uzun vadede Kremlin'in Ukrayna'ya karşı yıpratma stratejisini sürdürmesini sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Çalışmada, Ukrayna birliklerinin Rus tanklarını drone'lar sayesinde etkisiz hale getirdiğine dikkat çekilirken, Kremlin'in hava üstünlüğünü sağlayamadığı savunuldu.

Savaş uçağı rezervinin yüzde 6 ila 8'ini kaybetti

Buna ek olarak geçen yıl Rusya'nın taktiksel savaş uçağı rezervinin yüzde 6 ila 8'ini kaybettiği öne sürüldü.

Öte yandan Ukrayna'nın savaş öncesinde Rusya'ya kıyasla çok daha az uçağa sahip olduğuna dikkat çekilirken, Kiev'in de hava birliklerinin neredeyse yarısını kaybettiği savunuldu.

Ukrayna'nın tank rezervi arttı

Ukrayna'nın tank rezervlerininse 858'den 953'e çıktığı iddia edildi. IISS'ten analist Henry Boyd, Kiev birliklerinin yaklaşık 500 Rus tankını ele geçirip bunların önemli bir kısmını savaşta kullanarak, kendi kayıplarını telafi ettiğini ileri sürdü.

Ayrıca Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma tanklar göndermesine rağmen Kiev'in mevcut tank kapasitesinin Rusya'nınkinin yarısı kadar olduğu belirtildi.

Geçen ay tartışmalı bir sürecin sonunda Almanya, ABD ve BK Ukrayna'ya tank gönderme kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise tank sevkiyatlarının onaylanmasının ardından Batılı ülkelerden savaş jeti göndermelerini de istemişti. Kiev henüz bu talebine olumlu yanıt alamadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise tank gönderme kararı alan ülkelerin artık savaşa doğrudan dahil olacağını söylemişti.