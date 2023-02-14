"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yapılan yardımlar devam ederken, pek çok yabancı şarkıcı ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajları paylaştı.

Gitarist Brian May, Instagram hesabında İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı.

Takipçilerine bağış kampanyasına katılma çağrısında bulunan May, "Türkiye ve Suriye'de acil ihtiyaç halinde olanlara bağışta bulundum." ifadesini kullandı.

Orlando Bloom'dan destek paylaşımı

"Yüzüklerin Efendisi" serisindeki rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklara yönelik bağış kampanyasını paylaşarak, "Depremin etkisi çocuklar için oldukça sarsıcıydı." açıklamasını yaptı.

ABD'li oyuncu Natalie Portman da Instagram hesabında Türkiye ve Suriye için dua ettiğini belirtti ve Türk arkadaşlarının kendisine yolladığı insani yardım yapan derneklerin listesini paylaştı.

"Dualarım bu güzel insanlarla"

İspanyol oyuncu Penelope Cruz, UNICEF'in yardım çalışmalarının yer aldığı videosunu paylaşarak, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler ile özellikle çocuklara yönelik çalışmalara destek verilmesi çağrısı yaptı.

İngiliz şarkıcı Harry Styles, Instagram hesabında Türkiye'ye yardım götürmek için çalışmalar yapan kuruluşların gönderisini paylaşırken, oyuncu Orlando Bloom da paylaşımında UNICEF'in kampanyasına destek mesajı vererek, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı." ifadesini kullandı.

ABD'li yapımcı Jason Momoa ise paylaşımında depremden etkilenenler için üzgün olduğunu belirterek, "Acı hayat kayıpları ve tarihi sanat yapılarının tahrip olması çok üzücü. Dualarım bu güzel insanlarla." sözleriyle duygularını dile getirdi.