Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünya ve Türkiye'den Süper Ay manzaraları
[Fotoğraf: AA]
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" dünyanın her yerinden ve Türkiye'den gözlemlendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", dün gece dünyanın her yerinde kendini gösterdi.
New York
ABD'nin New York binaları üzerinden yükselen ay güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
New Jersey
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Eagle Rock Reservation parkı da bu manzaraya eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Berlin
Süper Ay, Almanya'nın başkenti Berlin'in ana sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı'nda da çok güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Türkiye'de çeşitli illerden de Süper Ay manzaraları objektiflere yansıdı.
Ankara
Başkent Ankara'da da fotoğraflandı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
İstanbul
İstanbul'da deniz ile Ay'ın manzarası objektiflere böyle yansıdı.
Edirne
Süper Ay, Edirne'de Selimiye ve Üç Şerefeli Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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