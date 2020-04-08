Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", dün gece dünyanın her yerinde kendini gösterdi.

New York

ABD'nin New York binaları üzerinden yükselen ay güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

New Jersey

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Eagle Rock Reservation parkı da bu manzaraya eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Berlin

Süper Ay, Almanya'nın başkenti Berlin'in ana sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı'nda da çok güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye'de çeşitli illerden de Süper Ay manzaraları objektiflere yansıdı.

Ankara

Başkent Ankara'da da fotoğraflandı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

İstanbul

İstanbul'da deniz ile Ay'ın manzarası objektiflere böyle yansıdı.

Edirne

Süper Ay, Edirne'de Selimiye ve Üç Şerefeli Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.