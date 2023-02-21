DTÖ Genel Merkezi'nde Genel Konsey Başkanı Didier Chambovey başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin DTÖ nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile diğer üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Toplantı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Büyükelçi Acarsoy, Genel Konsey'in dayanışma ve desteği için teşekkürlerini iletti.