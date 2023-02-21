Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Ticaret Örgütü'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Dünya Ticaret Örgütü Gayriresmi Genel Konsey Toplantısı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
DTÖ Genel Merkezi'nde Genel Konsey Başkanı Didier Chambovey başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin DTÖ nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile diğer üye ülkelerin temsilcileri katıldı.
Toplantı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Büyükelçi Acarsoy, Genel Konsey'in dayanışma ve desteği için teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Deprem
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