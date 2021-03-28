2021 yılının ilk Süper Ay'ı gözlemlenmeye başlandı.

Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor.

Ayın görüntüsü normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak oluyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'ın bu görünümünün Salı sabahına kadar süreceğini duyurdu.

2021 yılı içerisinde üç kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.