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Dünya
AA 23.05.2023 05:19

Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi artırılacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2024-2025 bütçesinin yüzde 20 artırılması üye ülkelerce taahhüt edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi artırılacak
[Fotograf: Reuters]

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 76. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) kapsamında DSÖ'nün bütçesi ele alındı.

Üye ülkeler, üyelik ücretinde yüzde 20 artış taahhüdünde bulunarak DSÖ'nün 2024-2025 Program Bütçesi'ni kabul etti. Bu program için sağlanacak bütçenin 6,83 milyar dolar olması kararlaştırıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelere bu karara verdikleri güçlü destek ve DSÖ'ye duyulan güven için teşekkür etti.

Üyelik ücretlerindeki yüzde 20'lik artışın, geçen yıl gerçekleştirilen DSA'da kabul edilen bir taahhüt olduğu hatırlatılırken, hesap verebilirlik, yönetişim ve finansmana ilişkin reformları kapsayan DSÖ'nün sürdürülebilir finansmanıyla bağlantılı diğer tavsiyelerin de daha ayrıntılı olarak 76. DSA'da ele alınacağı kaydedildi.

"Hayat kurtarmak" ve "herkes için sağlık" gibi konulara odaklanacak olan ve 21 Mayıs'ta başlayan 76'ncı DSA, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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