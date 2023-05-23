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Dünya
AA 23.05.2023 02:35

Nijerya'daki çatışmalarda 18 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen saldırıda 18 köylü yaşamını yitirdi.

Nijerya'daki çatışmalarda 18 köylü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletinin İye köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Benue eyaletinde iki grup arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen ay 150'ye yakın kişi ölmüş, 18 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

Fulaniler ile çiftçilik yapan kabileler arasında çatışmalar yaşanıyor

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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