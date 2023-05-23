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Dünya
AA 23.05.2023 00:10

Azerbaycan'da oy kullanma işlemi tamamlandı

Azerbaycan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Azerbaycan'da oy kullanma işlemi tamamlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında 3 gün devam eden oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan oyların yer aldığı pusulalar ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konuldu ve Büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Torbalar, diplomatik kurye ile Türkiye'ye götürülecek.

Türk seçmenler, Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandıkta oy kullandı.

Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ilk turuna yüzde 60,26 katılım sağlamıştı.

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