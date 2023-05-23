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Dünya
AA 23.05.2023 01:16

İran'dan Riyad'a büyükelçi ataması

İran'ın, yeni Riyad Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'yi atadığı açıklandı.

İran'dan Riyad'a büyükelçi ataması
[Fotoğraf: Getty]

İran Yargı Erkinin yayın organı Mizan Haber Ajansına göre, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının ardından, İnayeti İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atandı.

İnayeti, daha önce İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği görevinde de bulunmuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

Uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, beraberindeki heyetle 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.

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