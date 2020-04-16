Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin referans noktalarından biri. Ancak örgütün salgın sürecinde attığı bazı adımlar tepki çekti.

Böyle olunca da örgütün bugüne kadar ki başarı ve başarısızlıkları tartışılmaya başlandı.

Yıllık 3 milyar dolar bütçesi olan örgüte, ülkeler nüfus ve gelirleri ölçüsünde katkı sunuyor. Bunun haricinde gönüllü finansmanlar da sağlanıyor

Örgüte en sert eleştiri, en büyük finansörü Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü Çin tezlerini savunma ve dünyayı koronavirüs salgını konusunda yanıltmakla suçladı.

Trump, ABD’nin örgüte sağladığı 400 milyon doların üzerinde fonu da durdurma talimatı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, salgın sürecinde uyarıları geç yapmakla ve yanlış tavsiyelerde bulunmakla da suçlanıyor.

Örgüt, 14 Ocak’ta salgının Çin’de hızla yayıldığı dönemde "Virüsün insandan insana bulaştığına dair bir kanıt yok." açıklaması yaptı.

Şubat ayının sonunda ise virüs yayılımına karşı uçuşların kısıtlanmasına gerek olmadığına ilişkin görüş bildirdi.

Ancak çok geçmeden, 11 Mart’ta, koronavirüs salgınını pandemi olarak ilan etti.

Oysa geçmişte pandemilere karşı önemli başarılar elde etmişti.

1948 yılında kurulan örgüt, kurulduktan kısa bir süre sonra hızla yayılan ve her sene milyonlarca kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığına karşı ciddi başarı sağladı.

Sarı humma gibi çeşitli salgınların yayılımının önlenmesinde ve bu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirilmesi konusunda da önemli rol oynadı.

Örgüte karşı ilk ciddi eleştiriler 1990’larda aniden ortaya çıkan ve yayılan AIDS gibi hastalıklara müdahalede yetersiz kalmasına ilişkin yöneltildi.

2002’de Çin’de ortaya çıkan SARS virüsünün yayılmasına karşı Dünya Sağlık Örgütü başarılı çalışma yürüttü.

Yolculukların kısıtlanması, hasta takibi ve izolasyon konusunda yaptığı yerinde yönlendirmeler salgının yayılmasının önüne geçti.

2009’da Meksika’da ortaya çıkan domuz gribine karşı erken dönemde “pandemi” ilan eden örgüt, bazı ülke ve kuruluşlar tarafından salgının büyütüldüğü eleştirilerine maruz kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü en büyük başarısızlıklarından birini 2014 yılında Batı Afrika’da görülen ebola salgınında yaşadı.

Binlerce kişinin ölümüne yol açan salgında Birleşmiş Milletler özel bir birim oluşturarak EBOLA kriziyle mücadelede yetkiyi eline aldı.