Dünya bitmeyen göç kriziyle boğuşurken, bu kriz Avrupa’yı da sarsmaya devam ediyor.

Düzensiz göçmen akışı kıtada ülkeler arasında da ciddi sıkıntılara sebep oluyor.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi henüz çözülebilmiş değilken göçmenler Avrupa Birliği (AB) sınırının açılması taleplerinde ısrarlı.

Polonya ise taleplere, Belarus sınırında güvenliği artırarak karşılık veriyor.

İngiltere-Fransa

Bir başka kriz de Fransa ile İngiltere arasında yaşanıyor.

İngiltere, Fransa’yı düzensiz göçmen geçişleri konusunda uyararak, gelenlerin sayısının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın insanlık dışı tavırları

Yunanistan ise göçmenlere karşı insanlık dışı tavrıyla tepki çekiyor. Atina yönetimi Bulgaristan sınırındaki askeri gücünü artırdı.

Denizde de Yunan Sahil Güvenliği’nin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itmeleri devam ediyor.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na son 11 ayda 18 bin göçmen

Son dönemde Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya giden düzensiz göçmen sayısında da artış görülüyor.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na son 11 ayda 18 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı.