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Dünya
AA 12.03.2024 19:53

Dünya Gıda Programı, Gazze şehrine haftalar sonra gıda dağıttı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik 20 Şubat'tan beri yapamadığı gıda dağıtımını bugün gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dünya Gıda Programı, Gazze şehrine haftalar sonra gıda dağıttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BM kuruluşu, "WFP, salı günü erken saatlerde Gazze şehrindeki 25 bin kişiye yetecek kadar gıda dağıtımı yaptı. Bu, 20 Şubat'tan bu yana kuzeye giden ilk başarılı konvoy." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, bu tür yardımların artarak devam etmesi gerekliliği vurgulanarak, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar kıtlığın eşiğindeyken her gün teslimat yapmaya ve doğrudan kuzeye giriş yapabilecek noktalara ihtiyacımız var." denildi.

20 Şubat'ta güvenli koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine yardımlarını durdurduğunu açıklayan WFP, 5 Mart'ta bu yardımlara yeniden başladığını duyurmuş ancak İsrail ordusunun engellemeleri yüzünden aksaklıklarla karşılaşıldığını ayrıca, konvoyun çaresiz kalabalık tarafından yağmalandığını bildirmişti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain de 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye her gün 300 tırın girmesi gerektiğini belirterek, "Gazze Şeridi’ndeki insani koşullardan endişe duyuyoruz. Gazze'de açlığı önlemek için zaman daralıyor. Gazze'deki insanlar açlar, artık bekleyemezler ve onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız." demişti.

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