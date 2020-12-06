ABD, 14 milyon 985 bin 142 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.

Bu ülkeyi 9 milyon 653 bin 578 ile Hindistan, 6 milyon 577 bin 177 ile Brezilya, 2 milyon 460 bin 770 ile Rusya, 2 milyon 281 bin 475 ile Fransa, 1 milyon 709 bin 991 ile İtalya, 1 milyon 705 bin 971 ile İngiltere, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 459 bin 832 ile Arjantin, 1 milyon 362 bin 249 ile Kolombiya ve 1 milyon 171 bin 42 ile Almanya izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 537 bin 15 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 46 milyon 382 bin 900.