COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 59 milyon 19 bin 621 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 11 milyon 998 bin 794, Hindistan'da 9 milyon 860 bin 280, Brezilya'da 6 milyon 707 bin 781 ve Rusya'da 2 milyon 554 bin 340 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 30 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 78 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 22 milyon kişinin tedavisi sürüyor

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 497 bin 180'e, İtalya'da 1 milyon 445 bin 690'a, Arjantin'de 1 milyon 426 bin 676'ya, Almanya'da 1 milyon 328 bin 200'e, Meksika'da 1 milyon 66 bin 771'e ve Polonya'da 1 milyon 36 bin 138'e ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 373 bin 647 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Dünya genelindeki vaka sayısı 83 milyon 208 bin 570’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 815 bin 302 kişi hayatını kaybetti.